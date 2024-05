Viabuy: la prepagata semplice per acquistare

Viabuy è un conto corrente pratico e semplice, pensato per gli acquisti periodici, con IBAN e carta prepagata MasterCard: una volta richiesto, la carta viene spedita il giorno successivo e lo utilizzi da subito.

Viabuy: conto con prepagata MasterCard e IBAN dedicato

Viabuy è semplice da richiedere. Dopo aver completato la procedura online per diventare titolari, la carta viene spedita a casa il giorno lavorativo successivo ed è pronta all’uso.

Il conto offre una serie di vantaggi in termini di sicurezza: grazie al chip EMV e al sistema proprietario 3D Secure di MasterCard, sei protetto da truffe e utilizzi fraudolenti, grazie all’invio di un codice univoco al dispositivo collegato con cui autorizzare ogni movimento. Inoltre, è possibile sospendere temporaneamente la carta quando necessario dall’area privata, così da prevenire eventuali transazioni non autorizzate derivanti da smarrimenti o furti.

Grazie al circuito di pagamento MasterCard, Viabuy è un conto molto pratico: la carta può essere utilizzata per effettuare pagamenti in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online. Inoltre, è possibile prelevare contanti da qualsiasi ATM, con una commissione di 5€.

Il canone prevede una quota annuale di 19,90€, mentre operazioni come i bonifici SEPA sono gratuiti. La ricarica può essere eseguita attraverso diverse opzioni, come versamento IBAN con un costo dello 0,9% dell’importo, tramite carta con una commissione corrispondente all’1,75% dell’importo, o altri metodi come SEPA, SOFORT, Giropay e trasferimento diretto da altro conto Viabuy, quest’ultimo completamente gratuito.

Richiedere la carta è facile e non c’è alcun tipo di requisito per quanto riguarda il reddito: ti servono solo i tuoi dati anagrafici per compilare i campi. La carta ha una quota di emissione di 69,90€.

Viabuy è emessa da un istituto di credito controllato e regolamentato in europa. Inoltre include anche una garanzia di rimborso Zero Liability che ti consente di avere un ulteriore livello di protezione dalle frodi.