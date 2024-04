Conto Arancio ING, metti da parte il denaro e ottieni il 5% annuo

Hai mai sentito parlare del conto Arancio ING? Si tratta di una soluzione ideale per tutti coloro che vogliono gestire al meglio il proprio denaro ottenendo anche interessi sulle somme depositate. Oggi ING ti consente di ottenere il massimo dai tuoi risparmi, avere i tuoi soldi sempre disponibili e avere zero spese da sostenere. Nello specifico, con il conto deposito ING hai il 5% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio.

Il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi è possibile riceverla a partire dalla data di attivazione di Conto Arancio, fino ad un massimo di 100.000 euro. Non a caso, Conto Arancio e Conto Corrente ING oggi rappresentano la scelta migliore per i tuoi risparmi. Con Conto Corrente Arancio infatti hai la possibilità di gestire le tue spese, mentre con Conto Arancio fai crescere i tuoi risparmi!

Conto Corrente Arancio è:

Conveniente : canone, prelievi bonifici gratis per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio:

: canone, prelievi bonifici gratis per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio: 100% digitale : lo apri online e gestisci le tue spese anche da App;

: lo apri online e gestisci le tue spese anche da App; Sicuro: autorizzi tutte le operazioni con un clic e ricevi notifiche sui tuoi pagamenti.

Conto Arancio ING ti offre:

Zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura;

Soldi sempre disponibili, metti e togli i tuoi risparmi quando vuoi;

Fai crescere tuoi risparmi: metti da parte e ottieni interessi.

Conto Arancio ING: ottieni il massimo dai tuoi risparmi

Dunque, vuoi il 5% per 12 mesi sulle tue somme depositate? Per ottenere il massimo dai tuoi risparmi con ING oggi è semplicissimo. Devi solamente effettuare alcuni passaggi che ti vengono richiesti sulla pagina web ING dedicata. Apri Conto Corrente Arancio selezionando anche Conto Arancio ING, attivali entro l’11 maggio con un primo bonifico e accredita lo stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto.

Se non hai la possibilità di accreditare uno stipendio mensilmente, ti viene data la possibilità di versare sul tuo Conto Corrente Arancio ING almeno 1.000 euro ogni mese. Che aspetti?