SelfyConto, canone gratis per un anno e lo apri a costo zero

SelfyConto oggi rappresenta la soluzione più adatto per tutti coloro che vogliono aprire un conto corrente online, in alternativa ai classici conti correnti. Pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce non sarà più un problema per te. Tutto il mondo Selfy è pensato intorno a te e per questo motivo ha pensato di sviluppare tanti servizi a portata di app.

Tra i vantaggi SelfyConto non possiamo non citare quello del canone gratuito. Per consentirti di gestire al meglio il tuo denaro e, dunque, risparmiare sui costi, SelfyConto ha il canone di tenuta conto gratuito per il primo anno. Perché dunque scegliere SelfyConto? Oltre ai tanti vantaggi che ti consentono di risparmiare, SelfyConto è la scelta più adatta perché è sempre con te. Non a caso, con l’app Mediolanum il gioco è fatto: puoi accedere a tantissimi servizi bancari pensati appositamente per te con un clic.

Inoltre, il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno e, se sei un under 30, resta zero fino ai trent’anni. Che aspetti? Apri il tuo conto corrente online e inizia a gestire al meglio il tuo denaro.

Zero canone, zero spese con SelfyConto

Per te la carta di credito oggi è gratuita, oltre ad essere comoda e sicura. E’ sostenibile e realizzata in PVC 100% riciclato. Parliamo di uno strumento unico e vantaggioso visto che puoi prelevare il tuo contante gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro. I vantaggi però per te non terminano qui.

Lo sai che anche le principali operazioni bancarie sono gratuite? Effettui bonifici, addebiti utenze, paghi F23, F24, MAV,RAV e ricariche telefoniche. Che aspetti? Lo sai che aprire SelfyConto costa zero? Non perdere altro tempo perché chiuderlo costa sempre zero!