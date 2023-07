Aumento Spotify Premium, ecco il trucco per pagarlo meno

L’aumento dei prezzi dell’abbonamento Spotify Premium ti ha lasciato senza parole? Tranquillo, è stata una notizia inaspettata per milioni di utenti italiani che utilizzano questa piattaforma nella sua soluzione senza pubblicità. Probabilmente stai già valutando se davvero ti conviene sostenere questa spesa tutti i mesi o se dovresti rinunciare passando alla versione free del servizio e così accollarti pubblicità e l’assenza di diversi vantaggi.

In realtà dovresti dare un’occhiata al trucco che ti permette di pagare meno anche rispetto a quanto pagavi qui in Italia prima dell’aumento. Infatti, attivando sui tuoi dispositivi NordVPN, ora al 63% di sconto, ti aggiudichi la possibilità di cambiare posizione virtuale. Questo è indispensabile se vuoi attivare un nuovo abbonamento a un prezzo decisamente conveniente. Come? La procedura è semplice ed estremamente economica.

Devi solo selezionare un Paese il cui abbonamento Spotify Premium è più economico rispetto agli altri listini. Molti utenti si sono connessi a un server NordVPN posizionato in Turchia o in Argentina per risparmiare. Infatti, in questi due Paesi l’abbonamento mensile rispettivamente è pari a 1,27 dollari e 1,63 dollari. Dai un’occhiata al procedimento per aggiudicarti l’abbonamento a questo prezzo vantaggioso.

Spotify Premium: addio aumenti con questa soluzione intelligente

Per prima cosa devi installare NordVPN sul tuo dispositivo. Grazie a questa VPN hai la possibilità di selezionare tra 5700 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. In questo modo cambi la tua posizione virtuale allocandola in una di quelle aree geografiche pur rimanendo comodamente in Italia. Così facendo puoi attivare un abbonamento Spotify Premium con il listino prezzi di quel Paese. Di seguito un elenco dei costi in diversi Paesi.

Argentina 1,63 USD

Bulgaria 4,61 USD

Canada 7,43 USD

Egitto 2,05 USD

Finlandia 10,99 USD

Germania 9,99 USD

India 1,46 USD

Indonesia 3,51 USD

Italia 10,99 EUR

Messico 5,86 USD

Polonia 4,27 USD

Turchia 1,27 USD

UK 11,40 USD

Dopodiché devi aprire Spotify e iscriverti con un nuovo account sottoscrivendo il piano Premium al prezzo vantaggioso offerto agli utenti argentini o turchi. Infine, seleziona le tue canzoni e i tuoi cantanti preferiti per goderti tutta la musica che vuoi senza limiti, pubblicità e aumenti. Tra l’altro, con NordVPN, ottieni anche una connessione molto più stabile e veloce grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.