Auricolari (AirPods) come NUOVI con questo gadget da 7€: must have

Lo hai visto a destra e sinistra. Hai pensato che potesse essere sostituito da uno stuzzicadenti e per anni non lo hai acquistato ma lasciati convincere: ne hai bisogno. Dai una nuova vita ai tuoi poveri auricolari come AirPods e simili con un semplice gadget come questo. 3 in 1 e perfetto da avere sempre con te.

In questo momento, lo trovi in sconto. 7,99€

AirPods e Auricolari puliti come nuovi: basta lui

È uno strumentino semplice e portatile. Una volta che è chiuso è lungo quanto il dito di una mano e non è mai di troppo. Lo tieni nel cassetto della scrivania o nella borsa/zaino per averlo sempre a disposizione. In fin dei conti che vuoi che le tue wearable abbiano una lunga vita, le devi pulire abitualmente.

Ebbene sì, non si tratta di una questione legata alla pulizia personale. Anche se pulisci le orecchie abitualmente o produci poco cerume, l’utilizzo di cuffie e le vibrazioni prodotte dalla musica che riproduci funzionano come una calamita. Dove va a finire il cerume? Si insedia piano piano dentro la retina del tuo auricolare fino a quando, poi, non entra dentro e inizia a intasare tutto.

Per evitarlo usa questo gadget che è formato da 3 strumenti in 1:

una punta in metallo super sottile per raschiare via la parte solida;

in super sottile per raschiare via la parte solida; una spazzola fitta per eliminare ogni residuo;

per eliminare ogni residuo; una punta gommata con cui puoi pulire il case.

Ci metti meno di 5 minuti per portare le wearable a nuovo e preservarle nel tempo. Non saltare questo step: è essenziale.

Il gadget per AirPods e auricolari costa 7,99€.

