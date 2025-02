Auricolari Apple Powerbeats Pro 2 rilevano il battito cardiaco

Finalmente ci siamo, Apple ha tolto i veli ai nuovi Powerbeats Pro 2, gli auricolari che promettono di rivoluzionare (di nuovo) il mondo del fitness.

Il monitoraggio del battito cardiaco sbarca sugli auricolari Apple Powerbeats Pro 2

Beats ha snellito il design del 20% e alleggerito il case del 33%. Risultato? Auricolari più compatti e una custodia più discreta. Non solo: ora supporta anche la ricarica wireless Qi, oltre alla USB-C.

Ma la vera chicca dei Powerbeats Pro 2 è il rilevamento del battito cardiaco. Gli auricolari diranno se si sta per svenire durante quella serie infinita di burpees… Merito di sensori LED che “spiano” il sangue oltre 100 volte al secondo. Chi teme per la propria privacy, può dormire sonni tranquilli. I dati finiscono solo sulle app fitness che si amano.

Cancellazione attiva del rumore

I nuovi Powerbeats Pro hanno l’ANC (e la modalità trasparenza) grazie al chip H2 di Apple. Tradotto: ci si può isolare dal mondo grazie alla cancellazione attiva del rumore. Inoltre, l’integrazione dell’H2 porta con sé una serie di altre funzionalità dell’ecosistema Apple, come la condivisione audio, i comandi “Hey Siri” a mani libere, l’audio spaziale personalizzato, il supporto Find My e altro ancora.

Autonomia al top e resistenza all’acqua invariata

La durata della batteria è migliorata notevolmente. I Powerbeats Pro 2 possono raggiungere fino a 8 ore di riproduzione continua con l’ANC attivato (o 10 con l’ANC disattivato) e un totale di 36 ore (o 45 con l’ANC disattivato) considerando la carica aggiuntiva fornita dal case. Certo, non sono campioni di impermeabilità (sempre IPX4), ma Beats punta sulla robustezza.

I Powerbeats Pro 2 sono disponibili da oggi allo stesso prezzo di 249 dollari in quattro colori: arancione, viola, grigio e nero.