Auricolari ASUS ROG Cetra: lo SCONTO che meriti (-26%)

Per tutti gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi sull’audio, gli auricolari ASUS ROG Cetra rappresentano la soluzione definitiva. E con un sconto del 26% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per ottenerli al prezzo competitivo di soli 103,43 euro, anziché 139,90 euro.

Auricolari ASUS ROG Cetra: tutti li vogliono a questo prezzo ridicolo

La caratteristica distintiva di questi auricolari è sicuramente l’audio wireless a bassa latenza, perfetto per garantire una sincronizzazione impeccabile tra audio e video durante le tue sessioni di gioco. Dimentica i ritardi fastidiosi che potrebbero influire sulle tue prestazioni, con ASUS ROG Cetra potrai goderti un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Ma le prestazioni audio non sono l’unica cosa che questi auricolari offrono. La tecnologia Active Noise Cancelation (ANC) ibrida ti permette di immergerti completamente nel gioco, eliminando i rumori indesiderati sia dall’interno che dall’esterno. Sarai completamente isolato dal mondo esterno, pronto a vivere ogni momento del tuo gioco preferito.

Inoltre, con una durata della batteria di ben 27 ore e la tecnologia di ricarica rapida, potrai goderti ore e ore di gioco senza dover interrompere la tua sessione. E se sei sempre in movimento, la ricarica wireless della custodia degli auricolari ti permetterà di mantenere sempre la carica, ovunque tu sia.

Infine, i comandi touch Quick-Touch rendono l’esperienza ancora più fluida, permettendoti di regolare il volume, cambiare traccia o attivare la modalità ANC con un semplice tocco.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con gli auricolari ASUS ROG Cetra. Approfitta subito del mega sconto del 26% su Amazon e falli tuoi al prezzo ridicolo di soli 103,43 euro.