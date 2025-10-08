 Auricolari Beats Fit Pro in MAXI SCONTO FLASH per la Festa delle Offerte Prime
Ultime ore di fuoco per i Prime Day: auricolari Beats Fit Pro a un prezzo mai visto.
Ultime ore di fuoco per i Prime Day: auricolari Beats Fit Pro a un prezzo mai visto.

Ultime bombe per la Festa delle Offerte Prime. Non perdiamo tempo, anche perché le scorte rischiano di finire prima delle 23.59 di questa sera: gli auricolari true wireless Beats Fit Pro sono in offerta al minimo storico assoluto di soli 110 euro. Un ribasso importante anche rispetto alle ultime promozioni. Un affare da non perdere.

Sono auricolari premium con chip Apple H1: quindi avrai funzioni intelligenti come il passaggio automatico tra dispositivi Apple, la condivisione audio con altri auricolari Beats o AirPods e il comando vocale “Ehi Siri”. Naturalmente, avrai anche un suono di altissima qualità, con audio spaziale con rilevamento dinamico della testa per sentirti al centro di quello che stai ascoltando, con una tecnologia di cancellazione attiva del rumore che ti isola dal mondo esterno.

Dotati di alette di sicurezza flessibili per una vestibilità sicura anche durante l’attività fisica, sono resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX4. L’autonomia arriva fino a 24 ore complessive considerando la custodia di ricarica tascabile inclusa nella confezione, mentre i microfoni integrati sono perfetti per chiamate nitide con i tuoi interlocutori.

La confezione include anche copriauricolari in tre misure per una vestibilità personalizzata e un cavo USB‑C a USB‑C. Tutto questo a soli 110 euro: approfittane al volo.

Pubblicato il 8 ott 2025

8 ott 2025
