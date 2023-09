Auricolari bluetooth 5.2: attiva il coupon per pagarli pochissimo (-20%)

C’è un piccolo affare su Amazon di cui dovresti approfittare per acquistare un paio di auricolari bluetooth a basso costo o per fare un simpatico regalo. Queste cuffie di Eono puoi averle al 0% di sconto su Amazon, pagandole solo 26,39 euro invece di 32,99 attivando il coupon che trovi in pagina.

Auricolari bluetooth 5.2: le caratteristiche

Questi auricolari Bluetooth 5.2 sono progettati per offrirti un audio senza ritardi, rendendo la tua esperienza di ascolto più coinvolgente che mai. Supportano la trasmissione a bassa latenza, riducendo il ritardo sonoro a soli 50 ms, un tempo impercettibile all’orecchio umano.

Con microfoni integrati di alta qualità e tecnologia di rendering lossless HD, puoi aspettarti un suono incredibile con bassi profondi e alti chiari. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore intelligente garantisce che le tue chiamate siano chiare e cristalline, mentre il design in-ear offre un suono stereo avvolgente e senza fili.

I driver in grafene sono la chiave per un suono cristallino e perfetto. Sono 100 volte più resistenti dell’acciaio e il 35% più leggeri dei driver tradizionali, il che significa un suono più ricco e dettagliato su tutte le frequenze. L’oscillazione di massima precisione ti farà scoprire nuovi dettagli nelle tue canzoni preferite.

Con fino a 6 ore di riproduzione continua e la custodia di ricarica con connettore USB-C, puoi goderti la tua musica tutto il giorno. E se hai bisogno di una ricarica rapida, bastano solo 15 minuti per ottenere 1,5 ore di autonomia. Il design ergonomico mini e la protezione IPX7 li rendono comodi da indossare e resistenti a pioggia e sudore.

Questi auricolari Bluetooth 5.2 sono l’ideale per spendere poco senza rinunciare alla qualità. Approfitta dell’offerta speciale e attiva il coupon per risparmiare il 20% e portarteli a casa per soli 26,39 euro invece di 32,99.

