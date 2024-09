Auricolari bluetooth 5.3 con cancellazione del rumore a 59,99€: -33% su Amazon

Per ascoltare la musica in giro con un audio di ottima qualità e una buona tecnologia di cancellazione del rumore questi auricolari bluetooth 5.3 del marchio SoundPEATS sono perfetti: puoi acquistarli oggi in offerta su Amazon a soli 59,99 euro invece di 89,99, con spedizione Prime inclusa per la consegna veloce.

Auricolari bluetooth 5.3 SoundPEATS Air4 Pro: qualità e cancellazione del rumore

Questi auricolari ti garantiscono una qualità audio senza compromessi e un’esperienza d’ascolto immersiva: merito della tecnologia Snapdragon Sound e al codec aptX Lossless con cui puoi goderti a tua musica preferita in alta fedeltà, con una qualità audio simile a quella di un CD.

La cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva è una delle caratteristiche chiave di questo prodotto: le cuffie si adattano infatti automaticamente al rumore ambientale, ti isolano efficacemente e ti permettono di concentrarti solo sulla tua musica o sulle chiamate. Vantaggi anche per le chiamate grazie al Qualcomm aptX Voice che le rende chiare e con distorsione ridotta al minimo.

Il suono è gestito da un driver dinamico da 13mm progettato con materiali di alta qualità per offrire un suono preciso e naturale, distinguendo chiaramente i dettagli musicali. Infine, con la connessione multi-dispositivo e il Bluetooth 5.3, passare da un dispositivo all’altro è un gioco da ragazzi per mantenere sempre una connessione stabile e veloce.

Degli auricolari eccezionali dunque per ascoltare la musica in giro e anche per le tue chiamate senza dover utilizzare lo smartphone: approfitta dello sconto Amazon e acquistali a soli 59,99 euro invece di 89,99.