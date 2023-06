Auricolari bluetooth 5.3 in offerta su Amazon: ti bastano 19,99 euro

Ti sei mai chiesto come poter godere della libertà di ascoltare la tua musica preferita senza essere intralciato dai fastidiosi fili? Grazie all’offerta speciale su Amazon, puoi ottenere un paio di auricolari Bluetooth 5.3 ad un incredibile prezzo di soli 19,99 euro, anziché i 32,99 euro di listino.

Si tratta di un’affare imperdibile per chi desidera un’esperienza di ascolto senza limiti, comoda e di alta qualità.

Auricolari Bluetooth 5.3 in offerta: pratici e sorprendenti

Questi auricolari bluetooth sono dotati di altoparlanti da 13 mm e utilizzano un eccellente codec audio Bluetooth. La riduzione del rumore ENC è una caratteristica che li rende ancora più speciali: grazie ai 4 microfoni ad alta definizione incorporati, è possibile bloccare efficacemente l’80% dei rumori di fondo, offrendo una qualità musicale stereo HI-FI superiore. Questo significa che potrai immergerti completamente nella tua musica preferita, senza distrazioni o interferenze esterne. Inoltre, la qualità delle chiamate vocali sarà eccezionale, anche in ambienti rumorosi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Gli auricolari sono dotati di un chip avanzato che garantisce una connessione stabile, una minore latenza e un minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati. La distanza di trasmissione è aumentata a 15 metri, offrendo una maggiore libertà di movimento senza perdere la connessione. Inoltre, il loro accoppiamento automatico permette di connettersi rapidamente all’ultimo dispositivo utilizzato, appena vengono estratti dalla custodia di ricarica. La semplicità e la velocità di utilizzo sono a portata di mano.

Il design di questi auricolari Bluetooth è mini e ultra leggero, pensato per garantire un comfort e una sicurezza ottimali. Grazie alla loro forma ergonomica, si adattano perfettamente alle orecchie senza causare disagio o dolore anche durante lunghi periodi di utilizzo. Ogni auricolare pesa soltanto 3 grammi, così leggero che quasi dimenticherai di averli indosso.

Inoltre, la custodia di ricarica compatta può essere facilmente riposta in tasca, permettendoti di portarli ovunque tu vada. E non preoccuparti se li vorrai utilizzare durante l’attività fisica, perché gli auricolari sono impermeabili IP7, ideali per lo sport, l’allenamento, la corsa o il jogging. Potrai ascoltare la tua musica preferita senza preoccuparti di sudore o pioggia.

Una caratteristica unica delle cuffie è il display a doppio LED che indica la potenza residua della custodia di ricarica. Potrai controllare con precisione quanto carica è rimasta, evitando brutte sorprese durante l’uso. Inoltre, grazie alla ricarica veloce USB-C, la custodia si carica completamente in appena 60 minuti. Con una singola carica, gli auricolari senza fili possono offrire fino a 8 ore di autonomia, e la custodia di ricarica inclusa fornisce ulteriori 6 ricariche, raggiungendo una riproduzione totale di 48 ore. Avrai sempre a disposizione la musica che ami, ovunque tu vada.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Gli auricolari Bluetooth 5.3 sono disponibili al prezzo incredibile di 19,99 euro invece dei soliti 32,99 euro. Approfitta di questa occasione per avere auricolari di alta qualità, confortevoli e con una connessione affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.