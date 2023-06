Auricolari bluetooth con il 44% di sconto: più di 20 ore di musica

Sei un amante della musica e delle tecnologie innovative? Allora non puoi perdere l’incredibile offerta che stiamo per presentarti.

Gli auricolari bluetooth Urbanista Stockholm Plus sono disponibili su Amazon con uno sconto del 44%, al prezzo incredibile di soli 38,90 euro invece di 69. Approfitta subito di questa imperdibile occasione e immergiti nella tua musica preferita per oltre 20 ore.

Auricolari bluetooth in offerta: tanta musica e tanta qualità

La tecnologia migliorata di questi auricolari bluetooth ti garantisce infatti una durata di riproduzione di oltre 20 ore e con la custodia inclusa potrai beneficiare di ulteriori 5 ricariche. Inoltre, la custodia supporta la ricarica rapida tramite il connettore di tipo C, permettendoti di avere auricolari sempre pronti all’uso in soli 1,5 ore. La custodia è dotata di un pulsante di reset e di un indicatore di ricarica LED, per tenere sempre sotto controllo la batteria.

Gli auricolari wireless Stockholm Plus offrono un suono intenso e di alta qualità. Sia che tu stia cercando un’esperienza musicale immersiva o un audio cristallino per i tuoi podcast preferiti, questi auricolari sono progettati per offrirti un audio eccezionale. Inoltre, grazie al loro design leggero come l’aria, saranno sempre estremamente comodi da indossare, anche per lunghi periodi di ascolto.

Le funzioni complete di questi auricolari wireless ti permetteranno di sfruttarli al massimo. Il microfono migliorato ti consente di utilizzare l’assistente vocale e di effettuare chiamate utilizzando i comandi vocali, garantendo una chiara comunicazione anche in ambienti rumorosi. Inoltre, i controlli touch intuitivi ti consentono di navigare tra le tracce musicali, regolare il volume e rispondere alle chiamate con un semplice tocco.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di acquistare gli auricolari bluetooth Urbanista Stockholm Plus a soli 38,90 euro invece di 69. Con un’offerta così vantaggiosa, un’esperienza audio senza fili non è mai stata così accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.