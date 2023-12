Auricolari bluetooth OPPO in offerta a soli 39,99 euro su Amazon

Per fare o farti un ottimo regalo di Natale puoi optare per gli auricolari bluetooth OPPO Enco Air3i: eleganti, comodi, potenti e con tecnologia di cancellazione del rumore possono essere tuoi in offerta a soli 39,99 euro invece di 59,99 su Amazon. Un’occasione da non farti scappare.

Auricolari OPPO in offerta: le caratteristiche

Con driver dinamico in titanio da 13.4mm, questi auricolari regalano un suono cristallino, fedele e ricco di dettagli. Ogni nota, ogni battito, ogni parola sarà riprodotta con una chiarezza straordinaria, regalandoti un’esperienza d’ascolto immersiva.

La cancellazione del rumore in chiamata con intelligenza artificiale ti permette di mantenere conversazioni nitide e senza interferenze. Gli auricolari tracciano intelligentemente la tua voce eliminando i rumori di sottofondo, assicurandoti una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi.

Con una sensibilità speaker di 128±3 dB, potrai godere di un volume potente senza compromettere la qualità audio. Ideali per chi ama immergersi nella musica o nei podcast senza distrazioni.

La batteria da 32mAh degli auricolari e i 480mAh della custodia di ricarica garantiscono lunghe sessioni d’ascolto senza preoccuparti di rimanere senza energia. I tempi di ricarica rapidi assicurano che tu possa tornare ad ascoltare in breve tempo.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 bineurale, a bassa latenza e multi-dispositivo, potrai abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, offrendoti la flessibilità di passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni.

Con certificazione IPX4, gli OPPO Enco Air3i sono resistenti a sudore e spruzzi d’acqua, perfetti per accompagnarti durante gli allenamenti o nelle giornate più attive.

gli auricolari Bluetooth OPPO Enco Air3i

