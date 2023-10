Auricolari Bluetooth Sport per allenamenti a PROVA di tutto (23€)

Un paio di auricolari Bluetooth da usare in qualsiasi situazione anche quando ti alleni. Se hai paura di perderle in mezzo alla sala pesi o mentre corri, lasciati convincere da questo modello che è stato creato appositamente. Di qualità e con tutto ciò che ti occorre diventa il tuo alleato numero uno.

Chi sono io per nasconderteli? Sono in promozione su Amazon non con uno ma bensì con due sconti: collegati in pagina, spunta il coupon ed ecco che sono tue ad appena 23,99€. Stai ancora aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth Sport: non ti allenerai mai più da solo

Quando ci si allena è sempre bello avere un po’ di compagnia. Se ami ascoltare musica o immergerti in podcast e audiolibri hai tutte le possibilità del mondo di farlo con un ottimo paio di auricolari Bluetooth. Per questo motivo ti sto segnalando queste in versione sport. Con alette aggiuntive sono stabili, leggeri e soprattutto comodi così non ti danno mai noie.

I driver audio ti regalano un’esperienza di qualità e senza compromessi. Per questo motivo puoi usarli anche nella vita di tutti i giorni, dopotutto sono dotati anche di cancellazione del rumore e microfoni HD per ascolto limpido ma anche chiamate senza distrazioni.

Punti di forza sono il Bluetooth 5.3 per una connessione senza latenza e a lunga distanza e l’impermeabilità. Non si rovinano ma anzi, ti reggono il gioco.

Naturalmente ci sono i controlli touch e una batteria da un totale di 50 ore.

Cosa stai aspettando? Questi auricolari Bluetooth Sport a prezzo così basso non rimarranno disponibili a lungo. Collegati su Amazon dove li rendi tuoi non con uno ma bensì con due sconti: spunta il coupon e falli tuoi a 23,99€.

