Auricolari Bluetooth TWS con custodia di ricarica impermeabile a meno di 25 euro

Se stai cercando un buon paio di auricolari wireless affidabili, ma economici, oggi abbiamo un ottimo prodotto da suggerirti. Si tratta degli auricolari Tozo T10, delle cuffie ottime soprattutto per lo sport, che grazie ad un doppio sconto sono acquistabili al loro minimo storico. Naturalmente, il coupon è su una quantità limitata di pezzi, ragione per cui non ne garantiamo la disponibilità nel momento in cui leggerai l’articolo.

Auricolari impermeabili TWS Tozo T10: caratteristiche tecniche

Gli T10 sono auricolari TWS (True Wireless Stereo) dal design decisamente elegante. La forma è compatta, con una superfice completamente piatta che semplifica l’utilizzo dei comandi touch. Questi permettono di gestire le chiamate, la riproduzione musicale ed il volume. Buono il suono, con bassi abbastanza profondi, per un audio piuttosto equilibrato. Buoni anche i due microfoni (uno per ogni auricolare) che garantisce conversazioni sufficientemente chiare per chi ascolta. Ottima l’autonomia di 6 ore, che combinata con la custodia di ricarica arriva a 30 ore complessive, nonostante il formato estremamente compatto di quest’ultima.

Senza dubbio però la feature più rilevante è l’impermeabilità, che in questo caso investe persino la custodia di ricarica. Sia gli auricolari che la custodia, infatti, presentano la certificazione IPX8 che garantiscono un’immersione fino ad un metro di profondità per un massimo di 20 minuti. Una soluzione decisamente interessante, perfetta da utilizzare in piscina o al mare senza correre alcun pericolo dovuto all’acqua. La custodia, inoltre, è pienamente compatibile con la ricarica wireless, richiedendo meno di 2 ore per una ricarica completa, e meno di 1,5 ore tramite cavo USB-C. Insomma, un prodotto senza enormi pretese, ma che dal punto di vista della funzionalità non rinuncia assolutamente a nulla, perfetto per l’estate o la palestra.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, che si somma allo sconto preapplicato del 40%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 23,99 euro per un risparmio di ben 26 euro sul prezzo di listino.