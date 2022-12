Auricolari Bluetooth: super sconto per Redmi Buds 3 Lite

Nella categoria degli auricolari Bluetooth, il modello Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sta ottenendo un notevole successo in termini di vendite e riscontro, grazie a un rapporto qualità-prezzo già elevato di suo, migliorato ulteriormente oggi grazie all’offerta Amazon che porta l’articolo al suo prezzo minimo storico.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: l’offerta di oggi

Sono resistenti all’acqua (certificazione IP54), il funzionamento wireless si basa sulla tecnologia BT 5.2 di ultima generazione e arrivano a 18 ore di autonomia grazie alla custodia che svolge anche il compito di base per la ricarica. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, nella scheda del prodotto puoi trovare tutte le informazioni che cerchi.

In questo momento hai la possibilità di acquistare gli auricolari Bluetooth di Xiaomi (modello Xiaomi Redmi Buds 3 Lite) al prezzo finale di soli 18,82 euro invece di 29,99 euro come fa listino, con uno sconto di oltre 11 euro e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime.

Se si tratta di un regalo di Natale, sappi che avrai la possibilità di effettuare il reso senza spese e con rimborso completo fino al 31 gennaio 2023. Per ulteriori dettagli consulta la pagina dell’iniziativa messa in campo da Amazon in vista delle festività.

