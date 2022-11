Auricolari con traduttore vocale istantaneo: offerta a sorpresa Amazon

Nei meandri dell’immenso catalogo inserito nella settimana del Black Friday di Amazon, non possiamo non parlarti di questa vera e propria chicca. Sono degli auricolari bluetooth che possono garantirti la traduzione vocale istantanea per 40 lingue: ti costano solo 79,99 euro, grazie all’offerta che li porta al loro minimo storico.

Compatibili con Android e iOS, questi auricolari sono in grado di garantirti la traduzione online a 2 vie in 40 lingue che includono arabo, cantonese, cinese, inglese, giapponese, coreano, francese, tedesco, ovviamente italiano e molte altre ancora. Facili da usare, ti permettono naturalmente di ascoltare anche la musica.

Auricolari con traduttore vocale istantaneo: come funzionano?

L’utilizzo di questi auricolari, come detto, è abbastanza semplice e ti permette di scegliere fra tre differenti modalità di traduzione per altrettante situazioni diverse: hai una modalità altoparlante utile per percepire immediatamente le informazioni che ricevi in viaggio e, dall’altra parte, avere un microfono con cui dialogare con il tuo interlocutore.

C’è poi una modalità specifica per l’ascolto, ideale per l’apprendimento di nuove lingue o per capire cosa venga detto in una conferenza d’affari o durante una riunione. Infine, c’è la modalità Tattile, che attiva la registrazione vocale per tradurre simultaneamente tutte le frasi.

Gli auricolari supportano fino a 6 ore di ascolto e traduzione con una singola carica, che può avvenire tramite la custodia di ricarica per un totale complessivo di 30 ore.

Un oggetto senza dubbio utile, specialmente se per lavoro o per svago sei abituato a viaggiare molto: il prezzo è di 79,99 euro, solo grazie allo sconto del Black Friday. Approfittane prima che finisca.

