Auricolari da gaming ASUS: stile e potenza in OFFERTA Amazon (-15%)

Oggi non perdere l’opportunità di prendere gli auricolari ASUS Cetra TWS in offerta su Amazon a soli 88,99 euro invece di 104,98. Con uno sconto del 15%, potrai immergerti nel mondo del gaming con audio potente e un design accattivante.

Auricolari da gaming ASUS in offerta: le caratteristiche tecniche

Gli auricolari ASUS Cetra TWS si contraddistinguono per il loro audio wireless a bassa latenza. La modalità di gioco integrata ti offre una sincronizzazione ottimale tra audio e video, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. I tempi di risposta ridotti ti permetteranno di reagire velocemente alle situazioni di gioco, dando un vantaggio competitivo.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è un’altra tecnologia che caratterizza gli auricolari ASUS Cetra TWS. Grazie alla tecnologia Hybrid ANC, queste cuffie rilevano e filtrano il rumore sia dall’interno che dall’esterno, offrendo un audio preciso e di alta qualità. Sarai in grado di immergerti completamente nel mondo del gioco senza distrazioni.

Per quanto riguarda l’autonomia, non resterai deluso. Con una singola ricarica, potrai godere di fino a 5.5 ore di azione con l’ANC disattivo. Ma non finisce qui: la custodia ti offre ulteriori 21.5 ore di gioco, garantendo che non ti troverai mai senza energia. E se hai bisogno di una carica rapida, in soli 10 minuti puoi ottenere 1.5 ore di utilizzo.

La praticità è al centro del design di questi auricolari. La custodia può essere caricata tramite porta USB-C o in modalità wireless, se hai una superficie compatibile. Inoltre, i controlli touch integrati ti permettono di regolare le impostazioni audio del gioco in modo rapido e semplice.

Non farti scappare questa straordinaria offerta su Amazon. Gli auricolari ASUS Cetra TWS con il loro audio wireless a bassa latenza, la cancellazione attiva del rumore e l’autonomia eccezionale sono il compagno ideale per le tue sessioni di gaming. Acquistali ora a soli 88,99 euro e immergiti in un mondo di audio coinvolgente e prestazioni potenti.

