Auricolari con filo MAS CARNEY WH6: due in sconto a 8€

A chi preferisce gli auricolari con filo segnaliamo l’offerta su Amazon che propone il pacco da due del modello MAS CARNEY WH6 al prezzo stracciato di soli 8 euro. Si connettono tramite cavo a qualsiasi dispositivo con jack audio da 3,5 mm (smartphone, tablet, computer, televisori ecc.) e hanno in dotazione un telecomando per i controlli multimediali.

MAS CARNEY WH6: auricolari con filo in sconto

È sufficiente un tocco per alzare o abbassare il volume, due per passare alla canzone successiva o tornare a quella precedente, mentre un altro tasto mette in pausa, riprende la riproduzione e gestisce le telefonate. Il design è di tipo in-ear e sono progettati per garantire un’esperienza d’ascolto di alto livello, senza compromessi in termini di comfort. Tutti gli altri dettagli sono nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta di oggi su Amazon, puoi acquistare il pacco da due degli auricolari con filo MAS CARNEY WH6, uno bianco e l’altro nero, al prezzo finale di soli 8 euro. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali da inserire.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se si sceglie di effettuare subito l’ordine, l’articolo sarà consegnato a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto (se in possesso di un abbonamento Prime attivo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.