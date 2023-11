Auricolari Jabra Elite 4: MEGA sconto Black Friday (-30%)

Se sei alla ricerca di auricolari di alta qualità con un prezzo irresistibile, non cercare oltre: gli auricolari Jabra Elite 4 sono in offerta esclusiva del 30% su Amazon in occasione del Black Friday. Con un mix di connettività avanzata, audio ottimale, design ergonomico danese e prestazioni eccezionali, questi auricolari si presentano come l’opzione ideale per gli amanti della musica e delle chiamate di alta qualità. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 99,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 4: le scorte a disposizione sono quasi finite

La connettività ottimale è uno dei punti di forza di questi auricolari Jabra Elite 4. Grazie al Fast Pair per i telefoni Android e al Swift Pair per il PC (con OS 6.0 o superiore), la connessione è immediata e senza complicazioni. Inoltre, la funzione Bluetooth Multipoint consente di passare senza sforzo da un dispositivo all’altro, offrendo una flessibilità senza pari.

Dal punto di vista audio, gli auricolari Jabra Elite 4 sono un capolavoro. La Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) blocca i rumori di fondo, mentre la funzione HearThrough consente di percepire l’ambiente circostante quando necessario. I quattro microfoni integrati assicurano chiamate chiare e nitide ovunque ti trovi.

Il design acustico ergonomico danese garantisce un comfort ottimale, mentre i tasti fisici facilitano il controllo delle funzioni. Gli auricolari sono resistenti all’acqua, consentendo di utilizzarli ovunque, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Per quanto riguarda le prestazioni, è possibile utilizzare un solo auricolare in modalità Mono, estendendo così l’autonomia fino a 5.5 ore. La custodia di ricarica offre un totale di 22 ore di autonomia (o 28 ore con ANC disattivata), e con una rapida ricarica di soli 10 minuti è possibile ottenere fino a 1 ora di utilizzo.

Nella confezione troverai gli auricolari Jabra Elite 4, la custodia di ricarica, EarGels in tre diverse misure e un cavo di ricarica USB-C a USB-A. Con un peso di soli 4,6 g e un design lilla, questi auricolari sono non solo tecnologicamente avanzati ma anche esteticamente accattivanti.

Approfitta dello sconto esclusivo del 30% su Amazon per gli auricolari Jabra Elite 4 e immergiti in un’esperienza audio senza pari. Approfitta subito di questa promozione del Black Friday e acquistali al prezzo speciale di soli 59,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.