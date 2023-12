Auricolari Jabra Elite 5: sconto SPAZIALE del 40% su Amazon

Se sei alla ricerca di auricolari Bluetooth di alta qualità, non cercare oltre: i Jabra Elite 5 sono la soluzione perfetta per un’esperienza sonora senza pari. E la buona notizia è che oggi puoi ottenerli su Amazon con uno sconto incredibile del 40%. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo ridicolo di soli 89,99 euro, anziché 149,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 5: le scorte a disposizione sono davvero poche

Uno dei punti di forza di questi auricolari è il controllo intelligente del rumore. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore ibrida, puoi isolarti completamente dall’ambiente circostante o, se preferisci, utilizzare la modalità HearThrough per lasciare passare i suoni importanti. Inoltre, la tecnologia di chiamata a 6 microfoni riduce efficacemente il rumore del vento, garantendo chiamate cristalline anche in condizioni ventose.

La personalizzazione del suono è un’altra caratteristica eccezionale. Con altoparlanti da 6 mm e una vasta gamma di codec, i Jabra Elite 5 offrono un audio straordinario. La riproduzione della musica con Spotify Tap Playback aggiunge un tocco di comodità, mentre l’equalizzatore ti consente di regolare il suono secondo le tue preferenze.

La batteria a lunga durata è un punto di forza significativo di questi auricolari. Con fino a 7 ore di autonomia e 28 ore con la custodia di ricarica certificata Qi, puoi goderti la tua musica per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza batteria. La resistenza a polvere e acqua con certificazione IP55 li rende ideali per l’uso quotidiano in qualsiasi condizione atmosferica.

La connettività è altrettanto impressionante. Puoi collegarti simultaneamente a due dispositivi grazie al Bluetooth Multipoint, mentre la compatibilità con Google Fast Pair semplifica il processo di connessione per gli utenti Android. Inoltre, puoi attivare facilmente i tuoi assistenti vocali preferiti come Alexa, Siri o Google Assistant con la voce (richiede OS 6.0 o versioni successive).

Nella confezione troverai gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 5, una custodia di ricarica certificata Qi, EarGels in 3 misure, un cavo USB-C, un opuscolo di avvertenza e, con soli 5 grammi di peso, saranno una piacevole leggerezza nelle tue orecchie. Approfitta subito di questa offerta eccezionale su Amazon e immergiti in un’esperienza sonora senza compromessi al prezzo ridicolo di soli 89,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

