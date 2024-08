Auricolari JBL LIVE PRO 2 TWS: sconto EPICO del 31% su Amazon

Gli auricolari JBL LIVE PRO 2 TWS rappresentano una scelta imperdibile per chi desidera un’esperienza audio di alta qualità. Grazie ai driver dinamici da 11 mm, questi auricolari offrono un suono potente e immersivo, ideale per ascoltare musica, giocare e fare chiamate in modalità completamente wireless. Approfitta ora del mega sconto del 31% su Amazon per avere uno dei migliori dispositivi audio sul mercato a un prezzo eccezionale.



Auricolari JBL LIVE PRO 2 TWS: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La cancellazione del rumore adattiva dei JBL LIVE PRO 2 TWS è una caratteristica che eleva l’esperienza d’ascolto a un livello superiore. Questo sistema elimina efficacemente le distrazioni esterne, permettendoti di godere di un audio cristallino e di alta qualità. Inoltre, i sei microfoni integrati garantiscono chiamate chiare e senza interferenze, e la modalità Smart Ambient ti consente di rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario.

Un altro punto di forza di questi auricolari è la loro impressionante autonomia. Con una singola carica, gli auricolari offrono fino a 10 ore di ascolto continuo, mentre la custodia di ricarica fornisce ulteriori 30 ore, per un totale di 40 ore di autonomia. E se hai bisogno di un rapido rifornimento di energia, con soli 15 minuti di ricarica rapida puoi ottenere fino a 4 ore di ascolto extra. La compatibilità con la ricarica wireless Qi aggiunge un ulteriore livello di comodità.

Il design dei JBL LIVE PRO 2 TWS non è solo elegante ma anche estremamente funzionale. I fori ovali con punte in silicone assicurano una vestibilità comoda e stabile, mentre la protezione impermeabile IPX5 li rende perfetti per l’uso in palestra o sotto la pioggia. Il design stick closed contribuisce a fornire un’alta qualità audio, mantenendo il suono all’interno e il rumore all’esterno.

Il design stick closed contribuisce a fornire un'alta qualità audio, mantenendo il suono all'interno e il rumore all'esterno.