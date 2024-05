Auricolari JBL Tour Pro 2: un'OCCASIONE imperdibile (-20%)

L’evoluzione dell’audio portatile ha un nuovo orizzonte con i JBL Tour Pro 2. Questi auricolari non sono solo un accessorio, ma una porta d’ingresso verso un’esperienza sonora completamente nuova, rivoluzionaria. Inoltre oggi, con un super sconto del 20% su Amazon, li puoi fare tuoi al prezzo speciale di soli 224,19 euro, anziché 279,99 euro.

Auricolari JBL Tour Pro 2: solo per chi non si accontenta

Grazie alla tecnologia JBL Tour MK11, i JBL Tour Pro 2 offrono un suono leggendario con prestazioni cristalline e bassa distorsione, anche negli ambienti più caotici. Con JBL Spatial Sound, ti sembrerà di essere al centro della musica, ogni strumento e nota riprodotto con una precisione mozzafiato.

La custodia intelligente con touchscreen non è solo un contenitore: è un centro di controllo avanzato. Oltre a proteggere e ricaricare gli auricolari, consente di gestire tutte le funzioni senza toccare il telefono. Un tocco per cambiare traccia, regolare il volume o attivare la modalità Ambient Aware, che blocca i rumori esterni non desiderati senza isolarti completamente dal mondo.

Le caratteristiche non finiscono qui. True Adaptive e Smart Ambient utilizzano microfoni intelligenti per ottimizzare l’esperienza di ascolto. Se sei in viaggio, puoi bloccare il rumore circostante senza rinunciare alla consapevolezza degli avvisi e dei suoni importanti intorno a te.

Per le chiamate, la qualità è eccezionale grazie ai sei microfoni integrati che garantiscono comunicazioni chiare e fluide, anche in ambienti rumorosi. E con una durata della batteria che può raggiungere le 40 ore, non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica quando ne hai più bisogno.

I JBL Tour Pro 2 sono la scelta perfetta per te. Approfitta subito del 20% di sconto su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 224,19 euro, anziché 279,99 euro, prima che sia troppo tardi.