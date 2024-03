Auricolari potenti a PREZZO BASSO? Samsung Galaxy Buds FE

Scegliere i tuoi prossimi auricolari non è una scelta facile. In commercio ce ne sono tantissimi e alcuni anche molto validi. Tuttavia il prezzo è spesso altino. Oggi però puoi avere qualità e potenza a un prezzo basso. Scegli i Samsung Galaxy Buds FE in offerta su Unieuro. Sono tuoi a soli 69,99 euro, invece di 109,99 euro.

Oltre a questa incredibile promozione, attiva fino a esaurimento scorte, hai anche la consegna gratuita a casa inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Auricolari Samsung Galaxy Buds FE: perfetti in tutto, anche nel prezzo

Indossa gli Auricolari Samsung Galaxy Buds FE, è tutta un’altra musica! Sono proprio perfetti in tutto e il prezzo è super conveniente. Meglio approfittare ora dell’offerta su Unieuro. Così ti assicuri auricolari eccellenti con una tecnologia del suono avanzata. Il suono è pieno e coinvolgente.

Le chiamate sono chiare e senza rumori di sottofondo grazie alla funzione ANC. La custodia di ricarica offre fino 30 ore di utilizzo mantenendoli sempre pronti all’uso. Una volta indossati si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi connessi.

Mettili in carrello a soli 69,99 euro, invece di 109,99 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.