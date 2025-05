Quasi METÀ PREZZO per gli auricolari Samsung Galaxy Buds3

I Samsung Galaxy Buds3, oggi in sconto del 43% su Amazon, uniscono un’esperienza audio di alto livello a un design inedito in stile Open-type, pensato per garantire comfort, stabilità e una resa sonora impeccabile in ogni situazione. Gli auricolari wireless si adattano con naturalezza al profilo dell’orecchio di ognuno, permettendoti di godere appieno di musica, chiamate e contenuti multimediali ovunque ti trovi, senza affaticarti o isolarti dal mondo che ti circonda.

Samsung Galaxy Buds3 in sconto del 43%

L’impego del codec Seamless permette di ascoltare fino a 24bit/96kHz, mantenendo intatta l’alta fedeltà dei suoni e offrendo una qualità senza compromessi durante lo streaming e non solo. Ogni dettaglio viene riprodotto con precisione, dalle note più alte ai bassi più profondi, per un’esperienza immersiva e professionale anche in movimento. Inoltre, grazie alla tecnologia ANC adattivo con supporto per Galaxy AI, regolano attivamente il rumore in base alla forma del tuo orecchio e all’ambiente. Il suono si ottimizza sempre in modo automatico per garantire chiarezza vocale, profondità e concentrazione, grazie anche all’equalizzatore intelligente. Scopri di più nella descrizione completa.

Scegli la colorazione che preferisci tra Silver e White, la spesa finale non cambia. Grazie allo sconto del 43% sul listino ufficiale applicato in automatico puoi acquistare Samsung Galaxy Buds3 al prezzo finale di 102 euro (invece di 179 euro).

La confezione include la custodia di ricarica compatta, un cavo USB-C e una guida rapida. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon: se li ordini adesso, gli auricolari wireless arriveranno direttamente a casa tua con la consegna gratuita già entro domani.