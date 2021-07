Auricolari Sony Bluetooth impermeabili a meno di metà prezzo

Se sei tra quelli a cui non basta il caldo rovente per rinunciare alla propria musica, abbiamo un’offerta sensazionale da suggerirti. Stiamo parlando degli auricolari impermeabili Sony WF-XB700 proposti oggi da Amazon con un incredibile sconto del 60% a soli 59,99 euro, salvo esaurimento scorte naturalmente.

Auricolari Bluetooth impermeabili Sony WF-XB700: caratteristiche tecniche

Al prezzo proposto la soluzione di Sony si presenta come una delle migliori in assoluto sul mercato. Partiamo dal design, non solo ultraleggero, ma anche estremamente stabile. Questi, infatti, utilizzano il nuovo sistema Tri-Hold, facendo contatto con 3 punti dell’orecchio per la massima sicurezza e grande confort. Ovviamente si tratta di auricolari ricaricabili, con una custodia di protezione che funge anche da power bank. L’autonomia è di ben 18 ore complessive (9 con batteria integrata + altre 9 della custodia) di ascolto, e grazie alla ricarica rapida è possibile ottenere 60 minuti di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. Non manca, inoltre, la certificazione IPX4 che le rende impermeabili a spruzzi e sudore, un aspetto fondamentale per l’utilizzo al mare, in piscina o durante un allenamento all’aperto.

Parlando delle prestazioni, ovvero della qualità audio, gli auricolari offrono un sound da top di gamma. Il timbro è quello già apprezzato dagli utenti Sony, a cui si aggiunge la tecnologia Extra Bass. Quest’ultima è in grado di regalare bassi estremamente profondi e potenti, senza intaccare le altre frequenze. Non mancano naturalmente le funzionalità che ci si aspetta da ogni auricolare Bluetooth, come il microfono integrato che fornisce una buona qualità della voce per conversazioni chiare e cristalline. Molto interessanti invece i controlli posti direttamente sugli auricolari. A differenza della maggior parte dei prodotti, troviamo infatti due tasti fisici per gestire volume, traccia, chiamate e assistente vocale. Una soluzione che potrebbe far storcere il naso, ma che in realtà si rivela molto più affidabile e pratica dei comandi touch.

Grazie alle offerte del giorno, gli auricolari sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro con uno sconto di addirittura il 60% sul prezzo di listino, per un risparmio di ben 90 euro. Un affare da prendere al volo.