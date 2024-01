Meno di METÀ PREZZO per questi auricolari Sony

L’offerta di Amazon che oggi propone gli auricolari true wireless Sony WF-C500 a meno di metà prezzo rispetto al listino è imperdibile. Grazie allo sconto del 53% applicato in automatico è possibile acquistare cuffie caratterizzate da un comparto audio eccellente e da un’autonomia molto elevata.

Sconto 53% per gli auricolari Sony WF-C500

Tra i punti di forza vala la pena citare il design ergonomico studiato per il massimo del comfort, le 24 ore di autonomia garantite dalla custodia che svolge anche il ruolo di base per la ricarica, la presenza della certificazione IPX4 per assicurare la resistenza al sudore, la tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) e una connettività Bluetooth sempre stabile. Sulla parte esterna trovano posto pulsanti touch per controllare la riproduzione della musica, regolare il volume, rispondere alle chiamate e interagire con l’assistente vocale. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 46,99 euro invece di 99,99 euro come da listino, gli auricolari true wireless Sony WF-C500 sono un ottimo affare, da cogliere al volo prima del sold out. Non c’è bisogno di attivare coupon: come scritto in apertura, lo sconto del 53% è automatico.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: chi ne effettua subito l’ordine lo riceverà entro pochi giorni a casa, senza alcuna spesa extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.