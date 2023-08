Auricolari Sony WF-C700N ad un SUPER PREZZO su Amazon (-38%)

Gli auricolari Sony WF-C700N sono il grande affare del giorno su Amazon: con uno sconto del 38%, puoi portare a casa queste cuffie innovative a soli 79,99 euro invece di 129,99. Non perdere l’occasione di acquistare un prodotto di qualità capace di garantirti una fantastica esperienza sonora.

Auricolari Sony in offerta: approfittane

Gli auricolari Sony WF-C700N sono progettati pensando al tuo comfort, con un design ergonomico piccolo e leggero che si adatta perfettamente alle tue orecchie, anche a quelle più piccole. Questo significa che puoi concentrarti sulla tua musica o sulle chiamate senza alcun fastidio, godendo di un comfort eccezionale per tutto il tempo che desideri.

Questi auricolari hanno inoltre la capacità di eliminare il rumore di fondo indesiderato, offrendo un’esperienza sonora immersiva. Puoi anche passare alla modalità Suono ambientale quando hai bisogno di rimanere connesso all’ambiente circostante. Inoltre, grazie alla tecnologia DSEE, ogni traccia viene potenziata per fornire voci autentiche e bassi potenti, garantendo una qualità audio straordinaria.

La struttura di riduzione del rumore del vento di questi auricolari Sony assicura che la tua voce venga trasmessa chiaramente anche in condizioni ventose, garantendo chiamate di alta qualità in qualsiasi situazione. Gli auricolari WF-C700N possono essere accoppiati contemporaneamente a due dispositivi, rendendoli versatili e compatibili con Android, iOS, Windows e MacOS, non limitandoti ai soli dispositivi Sony.

Questi dispositivi sono progettati per l’uso quotidiano e offrono un’autonomia straordinaria. Con l’eliminazione del rumore attivata, puoi godere di fino a 15 ore di riproduzione continua, che diventano addirittura 20 ore con l’eliminazione del rumore disattivata. La ricarica rapida ti garantisce di non rimanere mai senza musica per troppo tempo.

Inoltre, con la resistenza all’acqua IPX4, puoi utilizzare gli auricolari anche in situazioni di leggera pioggia o umidità senza alcun problema. E grazie alle funzionalità intelligenti integrate, puoi personalizzare il suono attraverso l’app dedicata e goderti un’esperienza coinvolgente di audio 360 Reality Audio Certified.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: clicca subito e approfitta del 38% di sconto sugli auricolari Sony WF-C700N, portandoti a casa un’esperienza audio di alta qualità e comfort senza eguali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.