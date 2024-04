Auricolari Soundcore Liberty 4 NC: 5 colorazioni a un prezzo PAZZESCO

Se state cercando un paio di auricolari Bluetooth di altissima qualità senza bisogno di spendere cifre esorbitanti, allora non dovreste farvi scappare questa promozione di Amazon. Stiamo parlando dei fantastici auricolari TWS Soundcore Liberty 4 NC che oggi potreste acquistare all’esclusivo prezzo di 69,99 euro invece di 89,99 euro grazie allo sconto del 22%. Il prezzo finale è tra i più di sempre per questo splendido prodotto e riguarda tutte le sue cinque colorazioni differenti: Blu, Blu Navy, Bianco, Nero e Rosa.

Soundcore Liberty 4 NC: caratteristiche principali

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Liberty 4 NC con cancellazione del rumore sono dotati di sensore audio ad alta sensibilità nell’orecchio, driver sovradimensionato e un’innovativa camera di isolamento che cancella fino al 98,5% del rumore per un ascolto in tutta tranquillità. La tecnologia Adaptive ANC 2.0 (cancellazione adattiva del rumore 2.0) esegue calcoli e regolazioni in tempo reale in base ai canali uditivi e all’ambiente esterno, per la massima tranquillità anche in ambienti rumorosi.

L’udito non è uguale per tutti, ma l’uso di HearID 2.0 consente di trovare il profilo audio perfetto per voi. Se volete modificare le impostazioni, potete utilizzare l’equalizzatore completamente regolabile oppure scegliere tra 22 impostazioni predefinite quella più adatta al vostro audio. I driver personalizzati da 11 mm offrono un suono sempre nitido e dettagliato. L’audio wireless ad alta risoluzione (Wireless Hi-Res Audio) e la tecnologia LDAC trasferiscono il triplo dei dati rispetto al normale Bluetooth per rendere viva la musica in modalità wireless.

Infine l’esclusiva tecnologia di Soundcore analizza le vostre orecchie e il modo in cui ascoltate il suono per creare un profilo audio personalizzato su misura per voi. Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 69,99 euro invece di 89,99 euro tramite grazie allo sconto del 22%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e potete anche approfittare della possibilità di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis.