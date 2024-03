Auricolari Soundcore P3: a soli 49€ sono l'affarone del giorno!

Gli auricolari Bluetooth Soundcore P3 si trovano in offerta su Amazon a 49,99 euro, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente e un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo consigliato. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Prime. Il prezzo è valido per ben tre colorazioni ovvero Blu, Bianco e Nero.

Auricolari Soundcore P3: caratteristiche principali

Gli auricolari interni con cancellazione del rumore P3 sono dotati di driver da 11 mm e della fantastica tecnologia brevettata BassUp per alimentare un suono ricco con una fascia bassa potente. I Soudcore P3 si connettono allo smartphone via Bluetooth e si interfacciano con l’apposita applicazione sviluppata da Anker, che consente di selezionare uno dei profili audio predefiniti e di configurare i comandi soft touch.

Questo modello integra un sistema di cancellazione attiva del rumore, in questo modo le cuffie captano i suoni esterni e li attenuano per isolare quasi completamente l’utente. Si tratta di una tecnologia molto utile durante lunghi viaggi in treno o aereo, per isolarsi dal frastuono esterno. Individua i rumori ambientali all’interno, all’esterno e mentre viaggiate in treno, metropolitana o autobus per un’esperienza di ascolto senza distrazioni. I 6 microfoni e un algoritmo di riduzione del rumore funzionano in tempo reale per captare la vostra voce e cancellare i rumori di fondo per una chiarezza cristallina.

Gli auricolari offrono 10 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino a 50 ore con la custodia di ricarica compatta. Per maggiore comodità, la ricarica della custodia è possibile farla anche con un caricabatterie wireless. Cosa state aspettando? Solo oggi i Soundcore P3 sono disponibili in offerta su Amazon a 49,99 euro, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo consigliato. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.