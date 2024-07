Auricolari Soundcore P30i 2-in-1: ottimo sconto su Amazon (-25%)

Gli auricolari Soundcore P30i non sono soltanto delle cuffiette bluetooth di qualità, ma dispongono di soluzioni di design davvero particolari specie per quel che concerne la speciale custodia 2-in-1 che può essere utilizzata come supporto per il tuo smartphone. Il prezzo in offerta è di soli 37,49 euro invece di 49,99 grazie al coupon sconto da spuntare in pagina.

Soundcore P30i: le caratteristiche delle cuffie

Gli auricolari sono progettati per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale, combinando cancellazione del rumore avanzata e bassi potenti con una lunga durata della batteria. La custodia di ricarica, come detto, funge anche da supporto per smartphone, permettendoti di guardare video senza mani e senza problemi ovunque tu sia.

Basta aprire il pannello posteriore della custodia e posizionare il telefono sul supporto per un accesso semplice e pratico ai tuoi contenuti preferiti. Utile quando sei in giro.

Per il resto, i Soundcore P30i sono dotati di cancellazione del rumore potente e intelligente capace di coprire i rumori esterni fino a 42 dB. La tecnologia adattiva rileva i suoni circostanti e seleziona automaticamente il livello di cancellazione del rumore più adatto. I driver da da 10 mm, supportati dalla tecnologia BassUp di Soundcore, offrono bassi profondi e incisivi, creando un’esperienza audio immersiva e coinvolgente.

La batteria dura fino a 45 ore considerando anche la custodia di ricarica, dandoti tanto tempo a sufficienza per ascoltare la tua musica e i tuoi contenuti preferiti. Una combinazione di comodità, qualità del suono e funzionalità avanzate a poco prezzo: acquista adesso gli auricolari a soli 37,49 euro invece di 49,99.