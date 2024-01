Auricolari Soundcore: tanta qualità ad un SUPER PREZZO su Amazon (-38%)

Gli auricolari wireless Soundcore ti offrono tutto quello che ti aspetti da un prodotto del genere: suono di alta qualità, ottima cancellazione del rumore, 35 ore di riproduzione e anche un prezzo eccezionale. Grazie allo sconto di Amazon infatti possono essere tuoi a soli 49,99 euro invece di 79,99.

Auricolari wireless Soundcore in offerta: le caratteristiche

Questi auricolari ti garantiscono una cancellazione del rumore ottimizzata in ogni contesto grazie alla funzione attiva ibrida a multimodalità. Con una riduzione del 90% del rumore durante gli spostamenti, che tu sia per strada, in ufficio o al chiuso, potrai goderti la musica senza distrazioni.

Il potente driver biocomposito da 11 mm genera il 50% di bassi in più, garantendo un suono avvolgente che fa vibrare le orecchie, senza compromettere la chiarezza e le alte frequenze.

Per le chiamate, la tecnologia avanzata è protagonista con 6 microfoni dotati di beamforming e un algoritmo di cancellazione del rumore. Questi isolano la tua voce dai rumori di fondo e dal vento, assicurando una trasmissione chiara e un volume eccellente attraverso gli auricolari wireless.

Con una durata complessiva di 35 ore di riproduzione, avrai a disposizione 7 ore con una sola carica degli auricolari wireless e potrai caricarli altre 4 volte utilizzando la compatta custodia. Questa soluzione praticamente infinita copre 2 settimane di allenamenti con una singola carica.

Infine, prendi il controllo totale della tua esperienza audio con l’app gratuita Soundcore, che ti consente di selezionare uno dei 22 profili audio disponibili, regolare le impostazioni di cancellazione del rumore e configurare i comandi touch degli auricolari wireless. Personalizza la tua esperienza sonora come mai prima d’ora e approfitta dello sconto Amazon: 49,99 euro invece di 79,99. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.