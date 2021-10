Auricolari true wireless: con questi di Sony l'audio è formidabile

Gli auricolari true wireless di Sony sono una vera bomba, in tutti i sensi. Pieni di caratteristiche che ti tornano utili ti consentono di ascoltare la tua musica preferita e non solo. Sono un po' più cari di altri modelli, ma ne valgono veramente la pena. Inoltre sono in promozione su Amazon quindi se vuoi te li porti a casa a soli 241,00€.

Li paghi un po' come vuoi e li ricevi in quattro e quattr'otto a casa grazie alle spedizioni Prime. Se non sei abbonato non ti preoccupare perché le spedizioni sono gratuite anche per te.

Auricolari true wireless: con Sony hai una garanzia tra le orecchie

Gli auricolari di Sony si presentano eleganti e raffinati. Ovviamente sono stati costruiti con i materiali più resistenti e duraturi per consentirti di fare un acquisto che ti durerà a vita.

Compatibili sia con i sistemi Android che iOS, li colleghi mediante Bluetooth in una semplice mossa e ogni volta che li vorrai indossare li avrai sempre a disposizione.

Integrano al loro interno degli altoparlanti di prima categoria per non farti mancare nulla. I bassi sono potenti così come i toni alti sono setosi. Praticamente ascoltano le tue canzoni preferite sarai così immerso nell'atmosfera da sentirti in compagnia dei tuoi artisti preferiti.

Sono dotati di microfono così puoi anche effettuare tutte le chiamate che vuoi e che non peccheranno di qualità grazie alla cancellazione del rumore. Inoltre sono compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Ultima caratteristica da amare alla follia è la batteria che ti regala fino a 8 ore di autonomia, con la custodia di ricarica ne hai in totale 16 e con la ricarica rapida in soli 5 minuti ottieni 60 minuti istantanei.

Acquista subito le tue true wireless Sony su Amazon a soli 241,00€. Acquistale e ricevile a casa in 24 o 48 ore. In più puoi pagarle in un'unica soluzione, con finanziamento o mediante le cinque rate offerta da Amazon.