Auricolari true wireless Sony (WF-C700N) a -48%: l'AFFARE

Sony WF-C700N in sconto del 48% è l’affare di oggi per allungare le mani su auricolari true wireless di qualità a un prezzo conveniente. Tra i punti di forza vale la pena citare subito la certificazione IPX4, il supporto alla connessione multipoint, l’autonomia fino a 20 ore grazie alla custodia di ricarica e la tecnologia Noise Cancelling per la cancellazione del rumore.

Sony WF-C700N: le caratteristiche degli auricolari

Sono stati progettati pensando al comfort di chi li indossa, con un design leggero ed ergonomico della superficie, per il massimo del comfort. Il sistema Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e l’esclusivo driver integtato riproducono la musica con parti vocali autentiche e bassi potenti, lasciando la libertà di intervenire sull’equalizzatore per un’esperienza totalmente personalizzabile, attraverso l’applicazione Headphones Connect su smartphone. Inoltre, il microfono in dotazione, con struttura di riduzione del rumore del vento, riproduce la voce in modo nitido durante le chiamate. Rimandiamo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Grazie allo sconto del 48% applicato in automatico (non sono necessari coupon da attivare né codici promozionali da inserire), in questo momento hai la possibilità acquistare gli auricolari true wireless Sony WF-C700N al prezzo finale di 66 euro, nella colorazione Bianco. Non sappiamo fino a quando rimarranno disponibili in offerta.

La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Con oltre 3.200 recensioni positive e un voto medio superiore a 4 stelle su 5, sono la scelta giusta. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione 14 giorni dalla ricezione.