Auricolari TWS: una qualità senza eguali (nonostante non siano famosi)

Gli auricolari TWS di Technics non sono molto conosciuti, ma sai cosa? Valgono molto di più di alcuni modelli famosi e che costano almeno il doppio. Queste wearable sono eccellenti e perfette se sei in cerca di dispositivi multipoint ossia che si possono connettere anche a più prodotti nello stesso momento. Approfitta della festa delle offerte di Primavera e acquistali con uno sconto del 37% istantaneo, collegati su Amazon e comprali a soli 89,99€.

Technics e i suoi auricolari TWS che fanno tremare la concorrenza

Gli auricolari TWS di Technics sono eccellenti. Sono in ear e sono modelli che non fuoriescono dalle orecchie ma bensì rimangono fermi e stabili per essere sempre in linea con le tue esigenze. Li puoi indossare in qualsiasi momento della giornata senza mai trovarli fastidiosi o ingombranti. Si connettono al tuo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo con il Bluetooth avanzato e puoi sfruttare la funzione multipoint per rimanere ancorato a fino 3 prodotti allo stesso tempo. Geniale, vero? In questo modo non devi effettuare il pairing manuale ogni volta che vuoi passare, ad esempio, dal telefono al tuo laptop.

L’audio è da capogiro con bassi potenziati e toni alti e medi setosi per un risultato finale di alta qualità. Ad amplificare questa caratteristica c’è la cancellazione del rumore che ti consente di isolarti quando ne hai voglia e rimanere in compagnia dei tuoi brani preferiti. Microfono integrato, comandi rapidi e tanta ma tanta autonomia grazie alla custodia di ricarica. Non ti basta? Allora fidati della certificazione Hi-Res e della compatibilità con il codec LDAC.

A soli 89,99€ su Amazon, gli auricolari TWS di Technics sono quelli giusto da acquistare. Approfitta ora dello sconto del 37% e completa l’acquisto con un click.