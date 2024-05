Auricolari wireless JBL Wave Buds: sconto irrinunciabile (-33%)

Approfitta dello sconto del 33% disponibile in questo momento su Amazon e acquista JBL Wave Buds al prezzo minimo storico. Sono gli auricolari wireless giusti per chi desidera la perfetta fusione tra design e qualità audio, con design in-ear e certificazione IP54 (IPX2 per la custodia di ricarica) che assicura la resistenza all’acqua e alla polvere, risultando dunque adatti a essere indossati anche mentre si svolge l’attività fisica.

JBL Wave Buds: le caratteristiche degli auricolari wireless

Le tecnologie TalkThru e AmbientAware in dotazione permettono rispettivamente di parlare con chi sta intorno senza toglierli e di ascoltare musica senza perdere il contatto con l’ambiente circostante (essenziale per la sicurezza), mentre VoiceAware si occupa di ottimizzare la voce. Inoltre, il sistema Deep Bass Sound garantisce bassi profondi. Possono contare su un’autonomia fino a 32 ore, per un’esperienza senza interruzioni. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla descrizione completa

Grazie allo sconto del 33% applicato in automatico, oggi puoi acquistare gli auricolari wireless JBL Wave Buds al prezzo di soli 39 euro (invece di 59 euro come da listino). Hai anche la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni, così da abbinarli al tuo stile personale: Bianco o Nero, la spesa non cambia.

A certificarne la qualità sono le oltre 11.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di provarli, con un voto medio superiore a 4/5 stelle. Infine, segnaliamo che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi decide di effettuare subito l’ordine. Serve aggiungere altro?