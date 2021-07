Auricolari wireless LP40, che BOMBA di coupon

Amazon ha alcuni “easter egg” ogni giorno, sconti nascosti che solo un occhio attento può scovare. Questo è uno di quegli sconti nascosti che non compaiono in alcuna vetrina, ma che solo un codice sconto apposito è in grado di mettere in luce: gli auricolari sportivi Lenovo LP40 True Wireless sono disponibili con uno sconto bomba del 60% che porta il prezzo da 34,98 a soli 13,99 euro.

Lenovo LP40, colpo grosso con il coupon

Auricolari Lenovo LP40 True Wireless, eccoli:

Piccole dimensioni e grande leggerezza, senza però compromessi sulle specifiche: “Adotta una grande unità a bobina mobile da 13 mm, il diaframma è realizzato in grafene e produce un suono molto chiaro, forte ed equilibrato. […] Dotato di doppio diaframma, chiamata HD biauricolare, fornisce un suono chiaro anche in ambienti rumorosi“.

Due i colori disponibili, entrambi in sconto a 13,99 euro:

Qualità e stabilità del sono sono garantiti dal Bluetooth 5.0 (fino a una distanza di 10 metri), mentre l'accoppiamento è del tutto semplificato e automatizzato. La batteria da 300 mAh garantisce una autonomia di 12 ore e con appena 1,5 ore per una ricarica completa.

Tutto ciò, fino all'imminente termine della promozione, per soli 13,99 euro: di più a un coupon non si può chiedere.

Come sfruttare il coupon

Per sfruttare il coupon occorre inserire l'apposito codice “YD8YLBDV” in fase di pagamento, dopo aver messo gli auricolari nel carrello. L'offerta è valida su un solo prodotto, dunque l'acquisto di più auricolari non determina una moltiplicazione degli sconti fruibili.

Come a dire: solo per uso personale. Ma senza perdere tempo.