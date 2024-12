Auricolari wireless Marshall Minor III: IMPERDIBILI a -57 euro

Invece di 129 euro come da listino ufficiale, oggi puoi acquistare gli auricolari wireless Marshall Minor III con uno sconto di 57 euro, pagandoli solo 72 euro. Non chiamatele cuffiette: sono molto di più. Progettati da un marchio leader nel settore delle soluzioni audio, una vera e propria icona capace di segnare la storia della musica, in particolare quella rock con la sua gamma di amplificatori, sono protagonisti di un’offerta su Amazon che farà gola a molti.

Marshall Minor III: l’offerta per gli auricolari wireless

Garantiscono un’autonomia di 25 ore sfruttando la custodia di ricarica in dotazione (con porta USB-C), sul lato sono presenti controlli touch intuitivi per interagire con i brani riprodotti e con le telefonate, all’interno trovano posto potenti driver da 12 mm per un comparto sonoro senza compromessi e il funzionamento si basa sulla tecnologia Bluetooth 5.2. Non è tutto: c’è la resistenza all’acqua con la certificazione IPX4. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione, dove puoi trovare anche altre immagini che ne mettono in evidenza il design in-ear.

Lo sconto di 57 euro rispetto al listino ufficiale è automatico (non servono coupon) e ti permette di acquistare Marshall Minor III al prezzo di soli 72 euro, con un grande risparmio. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce dai clienti che le hanno comprate è 4/5.

La confezione include anche il cavo USB-C utile per la ricarica, il manuale utente e la scheda con informazioni di base sulla sicurezza. Se effettui subito l’ordine riceverai gli auricolari wireless direttamente a casa tua già entro pochi giorni con la consegna gratis. Sono venduti e spediti da Amazon, senza intermediari.