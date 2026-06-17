 Auricolari wireless per gli sportivi? I Soundcore Sport X20 sono al 45%
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Auricolari wireless per gli sportivi? I Soundcore Sport X20 sono al 45%

Se sei uno sportivo approfitta di questa promozione per avere gli auricolari wireless Soundcore Sport X20 al 45% in meno.
Auricolari wireless per gli sportivi? I Soundcore Sport X20 sono al 45%
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Se sei uno sportivo approfitta di questa promozione per avere gli auricolari wireless Soundcore Sport X20 al 45% in meno.
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Ti piace ascoltare la musica mentre fai sport e vorresti degli auricolari wireless che siano ben ancorati anche mentre salti, corri o fai palestra? Allora dai un’occhiata a questa incredibile occasione. Vai velocemente su Amazon e potrai avere i Soundcore Sport X20 a 54,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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Soundcore Sport X20 sono perfetti e costano il giusto

Sicuramente i Soundcore Sport X20 sono eccezionali auricolari wireless per chi desidera ascoltare la musica mentre fa sport. Sono infatti dotati di gancetti morbidi che si adattano alle orecchie e si ancorano perfettamente per rimanere più stabili. Inoltre ci sono dei comodi inserti in silicone che aumentano la stabilità e offrono un ottimo isolamento acustico. Senza dimenticare che sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

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Possiedono driver dinamici da 11 mm per un’esperienza audio eccellente e hanno microfoni interni che capitano solo la tua voce e la restituiscono perfettamente. Puoi impostare la riduzione del rumore adattiva che ti permette di continuare a concentrarti sui tuoi esercizi oppure scegliere la modalità standard per non avere disturbi nemmeno in palestra. Un’altra cosa importante è la batteria, in grado di arrivare fino a 12 ore con una singola ricarica e 48 ore con la custodia.

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Pubblicato il 17 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 giu 2026
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