Auricolari wireless e phone stand: soundcore P40i in forte sconto

Unici nel loro genere, grazie al design 2-in-1, gli auricolari wireless soundcore P40i di Anker offrono un’esperienza sonora avanzata grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) che rileva e neutralizza i suoni ambientali in tempo reale. Oggi li trovi in forte sconto su Amazon. Sono perfetti per isolarti dal caos e goderti musica, film o podcast in totale tranquillità. Integrano driver da 11 mm con tecnologia BassUp per bassi potenti e profondi, garantendo un audio dinamico e coinvolgente.

soundcore P40i, gli auricolari con design 2-in-1

Pensati per chi è sempre in movimento, assicurano fino a 12 ore di durata con una singola carica, estendibili fino a 60 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Non è tutto: la custodia stessa funge anche da pratico supporto per lo smartphone, ideale per guardare contenuti a mani libere. Tra gli altri punti di forza ci sono i sei microfoni integrati e la tecnologia AI per chiamate sempre nitide e chiare. Se vuoi saperne di più non devi far altro che consultare la descrizione completa.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Nero, Blu, Viola e Bianco, la spesa finale non cambia. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

La vendita è gestita dallo store ufficiale italiano di Anker, il produttore che gestisce il marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon. Se decidi di effettuare subito l’ordine riceverai gli auricolari wireless direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è 4,4/5.