Auricolari wireless Xiaomi a 13€: IMPERDIBILI con questa offerta

Al prezzo stracciato di soli 13 euro, questi auricolari wireless del catalogo Xiaomi sono l’affare di oggi se stai cercando delle cuffiette senza fili economiche per te o da mettere sotto l’albero per fare un regalo di Natale: si tratta del modello Redmi Buds 6 Active, con funzionamento basato sulla tecnologia Bluetooth 5.4. È merito dello sconto di Amazon che li propone con una spesa davvero minima.

Gli auricolari wireless Redmi Buds 6 Active di Xiaomi

Cosa offrono, a fronte di una spesa così contenuta? Non ci sono compromessi in termini di qualità: doppio microfono con riduzione del rumore per una maggiore chiarezza della voce, autonomia fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica da 475 mAh (con porta USB-C), cancellazione del rumore del vento per le chiamate, cinque impostazioni di equalizzazione tramite l’applicazione su smartphone, ampio driver dinamico da 14,2 mm con un potente woofer per un’acustica di qualità e design in-ear leggero per una vestibilità perfetta. Scopri di più nella descrizione completa.

Il forte sconto è applicato in automatico e, come già scritto, oggi ti permette di acquistare gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Bud 6 Active al prezzo di soli 13 euro. La disponibilità è immediata e, se li ordini subito, arriveranno direttamente a casa tua prima di Natale. La colorazione è Transparent Blue, quella visibile in queste immagini.

Hai un abbonamento Prime attivo? C’è anche la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da terze parti. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.