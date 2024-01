Australian Open, Sinner-Medvedev: come vederla in streaming dall'estero

Domenica 28 gennaio, alle 9:30 ora italiana, andrà in scena la finale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, rispettivamente il numero 4 e 3 del mondo. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN con il piano Start, che include i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. All’estero, invece, a causa delle restrizioni geografiche, gli utenti italiani non potranno vedere i contenuti dell’app DAZN. A meno che non giochino d’astuzia.

Per vedere Sinner-Medvedev in streaming dall’estero è necessario attivare una VPN, il servizio grazie al quale è possibile simulare una connessione dall’Italia, andando così a superare il blocco geografico imposto dal proprio provider di rete. E la migliore VPN per lo streaming, perché la più veloce e sicura, è NordVPN, oggi in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi con sconti fino al 63%.

Finale Australian Open 2024: come vedere in streaming Sinner-Medvedev dall’estero

La visione in streaming della finale maschile dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev dall’estero richiede la sottoscrizione del piano Start di DAZN e l’attivazione di una VPN.

Il piano Start di DAZN costa 11,99 euro al mese ed è attivabile tramite questa pagina del sito ufficiale. Al momento del completamento dell’ordine, scegli l’opzione “Pagamento annuale dilazionato” per ottenere il prezzo più conveniente.

Dopodiché, se ti trovi all’estero, procedi con l’attivazione del servizio di connessione virtuale privata. Noi ti consigliamo NordVPN, il punto di riferimento del settore. In queste ore i piani di due anni sono in offerta speciale a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo.

Quando hai terminato l’acquisto, procedi così:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la finalissima di domenica. Accedi all’app con le tue credenziali di accesso. Seleziona uno dei server VPN dislocati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare così le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti di DAZN all’estero. Lancia l’app DAZN. Collegati ai canali di Eurosport.

Bene, ora puoi finalmente guardare la finale dell’Australian Open Sinner-Medvedev in streaming dall’estero, senza blocchi né interruzioni. A noi non resta che augurarti buona visione.

