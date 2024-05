DAZN aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti

DAZN ha informato gli utenti che aumenteranno i prezzi degli abbonamenti, in particolare quello del piano Plus. Anche i prezzi dei piani Standard e Start hanno subito un ritocco verso l’alto, ma solo per chi sottoscrive l’abbonamento tramite Google Play Store. Si tratta del secondo incremento dell’anno, dopo quello di gennaio.

Fino a 70 euro/mese per DAZN Plus

Il piano DAZN Plus è quello più completo, in quanto permette di seguire tutti gli eventi sportivi anche contemporaneamente su due dispositivi non collegati alla stessa rete. Tra i nuovi contenuti in arrivo ci sono le competizioni internazionali di pallavolo e soprattutto le Olimpiadi di Parigi che potranno essere seguiti su 8 canali Eurosport (i due attuali e gli altri sei che verranno aggiunti dal 17 luglio).

All’aumento dell’offerta sportiva corrisponde però un amento del prezzo dell’abbonamento (subito per i nuovi utenti, alla scadenza dell’abbonamento per i vecchi utenti). Il piano annuale con pagamento dilazionato (vincolo 12 mesi) passa da 49,99 euro/mese a 59,99 euro/mese, quindi è lo stesso prezzo del piano con pagamento mensile senza vincoli che può essere disdetto con 30 giorni di preavviso. Il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione passa da 539,00 euro/mese a 599,00 euro/mese.

Nessuna variazione per i piani Standard e Start rispetto al mese di gennaio, ma solo se l’abbonamento viene sottoscritto sul sito web. DAZN scarica invece sugli utenti le commissioni che deve pagare a Google per gli acquisti tramite app Android. I prezzi per il piano Start sono 13,99 euro/mese (pagamento dilazionato in 12 rate) e 16,99 euro/mese (pagamento mensile), mentre quelli del piano Standard sono 39,99 euro/mese (pagamento dilazionato in 12 rate) e 49,99 euro/mese (pagamento mensile).

Il “record” si raggiunge con il piano Plus: 59,99 euro/mese (pagamento dilazionato in 12 rate) e 69,99 euro/mese (pagamento mensile). Gli utenti che non seguono il calcio possono sfruttare l’attuale offerta per DAZN Start (valida fino al 26 maggio): 8,99 euro/mese per 12 mesi senza vincoli.