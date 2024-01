DAZN aumenta i prezzi degli abbonamenti

DAZN ha annunciato i prezzi degli abbonamenti validi a partire dal 2 gennaio 2024. La società inglese ha deciso di incrementare i costi dei tre piani (Start, Standard e Plus), senza attendere l’inizio delle prossima stagione. Probabilmente vuole recuperare in anticipo l’investimento fatto per acquisire i diritti di trasmissione delle partite di Serie A.

Nuovi prezzi dal 2 gennaio 2024

I prezzi aggiornati sono già in vigore e verranno applicati ai nuovi utenti, mentre i vecchi abbonati riceveranno un’email che comunica l’adeguamento alla scadenza del contratto (mensile o annuale). Questi ultimi potranno recedere dal servizio (entro la data indicata) senza pagare penali o costi di disattivazione.

I piani sono ancora tre (Start, Standard e Plus). Non cambiano i contenuti, né le condizioni d’uso (numero di dispositivi registrabili e visione contemporanea). Sono invece aumentati i prezzi, come specificato nella pagina della guida riservata alla trasparenza tariffaria:

Piano Start : 11,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 99,00 euro (pagamento annuale), 14,99 euro (pagamento mensile)

: 11,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 99,00 euro (pagamento annuale), 14,99 euro (pagamento mensile) Piano Standard : 34,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 359,00 euro (pagamento annuale), 40,99 euro (pagamento mensile)

: 34,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 359,00 euro (pagamento annuale), 40,99 euro (pagamento mensile) Piano Plus: 49,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 539,00 euro (pagamento annuale), 59,99 euro (pagamento mensile)

A titolo di confronto, questi erano i prezzi precedenti:

Piano Start : 9,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 89,00 euro (pagamento annuale), 13,99 euro (pagamento mensile)

: 9,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 89,00 euro (pagamento annuale), 13,99 euro (pagamento mensile) Piano Standard : 30,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 299,00 euro (pagamento annuale), 40,99 euro (pagamento mensile)

: 30,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 299,00 euro (pagamento annuale), 40,99 euro (pagamento mensile) Piano Plus: 45,99 euro (pagamento dilazionato per 12 mesi), 449,00 euro (pagamento annuale), 55,99 euro (pagamento mensile)

È possibile comunicare la disdetta senza aspettare la scadenza del contratto. Nel caso dei pagamenti mensili deve essere inviata almeno con 30 giorni di preavviso, mentre nel caso dei pagamenti dilazionati devono essere restituiti gli sconti in base alla tabella pubblicata nella guida.

