Come vedere Atalanta-Juventus in diretta streaming dall'estero

Atalanta-Juventus è la finale di Coppa Italia che mette di fronte due squadre caratterizzate da uno stile di gioco profondamente diverso, ma in campo con lo stesso obiettivo: sollevare il trofeo. Va in scena mercoledì 15 maggio alle ore 21:00, nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, con la possibilità di vederla in diretta gratis, in chiaro in TV e anche in streaming. Nessun problema anche per chi si trova all’estero, grazie a uno strumento come NordVPN (in offerta).

Coppa Italia: formazioni e streaming di Atalanta-Juventus

Due assenti per squalifica, uno per parte: Scamacca per la Dea e Locatelli per la Vecchia Signora. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Gasperini e Allegri, veterani della panchina con destini quasi certamente diversi (il tecnico bianconero dovrebbe lasciare a fine stagione).

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman;

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa.

È possibile vedere la partita in streaming gratis grazie alla trasmissione in chiaro della piattaforma Mediaset Infinity. In alternativa, chi si trova a casa può sintonizzare il televisore su Canale 5. Ancora, dall’estero la si può guardare senza rinunciare alla telecronaca in italiano con NordVPN (oggi in promozione), seguendo la breve guida riportata più avanti.

Il pronostico dei bookmaker per Atalanta-Juventus vede i nerazzurri leggermente favoriti, grazie a uno stato di forma eccellente, mentre i bianconeri di certo non stanno attraversando il loro momento migliore. Essendo una gara secca, tutto può succedere, anche un solo episodio può indirizzare il match.

Come vedere la finale in diretta dall’estero

Anche chi si trova all’estero può accedere alla diretta streaming della finale di Coppa Italia. Ecco come.

Aprire l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo scelto per vedere la partita; connettersi a uno dei server italiani messi a disposizione, ottenendo così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; aprire la piattaforma Mediaset Infinity (via app o dal sito) per iniziare a guardare la finale.

