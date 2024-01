Australian Open: come vedere le partite e avere un buono Amazon

Sinner impegnato al primo turno contro l’olandese Van de Zandschulp, per l’esordio agli Australian Open: puoi vedere le partite del primo grande torneo di tennis di quest’anno grazie all’offerta di Sky che, tra le altre cose, include un buono Amazon da 50 euro. L’altoatesino è finito nella parte alta del tabellone, la stessa di Djokovic, vincitore dell’ultima edizione, quindi i due potrebbero teoricamente incrociarsi in semifinale.

Gli altri azzurri impegnati nel maschile sono Musetti, Berrettini (subito di fronte a Tsitsipas), Arnaldi e Sonego. Sul fronte femminile, la caccia al titolo di Sabalenka parte con primi turni molto interessanti: subito Garcia-Osaka, Swiatek-Kenin, Collins-Kerber e Azarenka-Giorgi. Quest’ultima è una delle italiane al torneo, insieme a Paolini (il sorteggio l’ha messa di fronte alla russa Shnaider), Cocciaretto, Trevisan e Bronzetti.

È l’edizione 112 della competizione che fa parte del Grande Slam (la prima a iniziare di domenica), disputata nella cornice del Melbourne Park. Sono previste gare di singolare e doppio maschile e femminile oltre che di doppio misto. In programma anche singolo, doppio e quad per giocatori di tennis su sedia a rotelle maschili e femminili nella categoria del Grande Slam. Si gioca su un totale pari a ventinque campi in cemento GreenSet, inclusi quelli principali: li: Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena, 1573 Arena e Kia Arena. Si parte il 14 gennaio, per arrivare alla finale in scena esattamente due settimane dopo, il 28 gennaio.

