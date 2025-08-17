 Serie C 2025/2026: quando inizia e dove vedere le partite
La stagione 2025/2026 di Serie C sta per iniziare, ecco tutti i dettagli in merito e dove vedere le partite in TV e streaming grazie a NOW
È tutto pronto per il ritorno in campo della Serie C, con la partenza della stagione 2025/2026. Il campionato, infatti, partirà il prossimo 22 agosto, con 3 giorni e 60 squadre pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nel campionato di Serie B del prossimo anno. Anche quest’anno, il campionato sarà trasmesso da NOW con il Pass Sport, attivabile direttamente qui di sotto. Si parte da 19,99 euro al mese e il pass permette l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky.

Attiva qui il Pass Sport di NOW

Come guardare le partite di Serie C

Per seguire il campionato di Serie C è possibile affidarsi a NOW, che garantisce una copertura completa della stagione, con tante partite da seguire in diretta. È necessario attivare il Pass Sport, con possibilità di scegliere tra due opzioni:

  • il pass mensile con un costo di 24,99 euro per il primo mese e 29,99 euro successivamente, con possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento
  • il pass annuale con pagamento mensile dal costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi; questa soluzione garantisce un risparmio netto rispetto al pass mensile

Scegliere il Pass Sport di NOW rappresenta l’occasione giusta sia per seguire la Serie C sia per poter accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky, considerano i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. In questo modo, quindi, è possibile seguire le partite di Champions League, le 3 partite per turno di Serie A ma anche la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora, con anche il tennis e il basket.

Tutti i contenuti sono accessibili in streaming tramite le app di NOW disponibili per tutti i principali sistemi operativi, su smartphone, tablet, computer, Smart TV e altre piattaforme. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione, andando a scegliere il pass desiderato.

Attiva qui il Pass Sport di NOW

Pubblicato il 17 ago 2025

Davide Raia
Pubblicato il
17 ago 2025
