 Protezione a 360° con TotalAV: antivirus, VPN e adblock a 19€
Con TotalAV hai antivirus, VPN e adblock in un unico pacchetto. Il prezzo stupisce: solo 19€ invece di 99€ per un periodo limitato.
Proteggere i propri dispositivi e navigare online senza preoccupazioni è oggi ancora più facile grazie alla proposta di TotalAV, che racchiude tre strumenti essenziali in un’unica offerta: antivirus, rete privata virtuale e blocco pubblicità.

In questo momento è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a TotalAV al prezzo in sconto di 19 euro, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al costo standard di 99 euro. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include l’offerta di questo software.

Con TotalAV hai una protezione e privacy online completa

Inizialmente lanciata come software antivirus, la piattaforma ha conquistato rapidamente la fiducia degli utenti grazie alla capacità di individuare e neutralizzare con precisione minacce come virus, ransomware e malware, distinguendosi per efficacia e convenienza. L’antivirus di TotalAV assicura protezione costante su computer, smartphone e tablet, salvaguardando dati personali e informazioni sensibili sia in ambito privato che professionale.

A questa protezione si affianca la VPN illimitata, che consente di mascherare il proprio indirizzo IP e di navigare in modo anonimo, evitando tracciamenti indesiderati e aumentando la sicurezza quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di hotel, caffè o aeroporti.

Il terzo elemento della suite è il filtro pubblicitario integrato, che blocca banner e pop-up invadenti, migliorando la velocità di caricamento delle pagine e offrendo un’esperienza di navigazione più scorrevole e priva di distrazioni.

Questa promozione esclusiva, valida solo per un periodo limitato, permette di accedere a tutti i servizi di sicurezza digitale di TotalAV a un prezzo ridotto, garantendo un anno di protezione completa e una navigazione più piacevole. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale del programma.

Pubblicato il 15 ago 2025

Edoardo D'amato
15 ago 2025
