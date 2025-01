Australian Open, ecco le semifinali: la programmazione TV e streaming

Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, si giocheranno le semifinali degli Australian Open. Nella giornata di giovedì si disputeranno i due incontri del torneo singolare femminile Sabalenka-Badosa e Keys-Swiatek, venerdì invece sarà il tempo delle semifinali del torneo singolare maschile Djokovic-Zverev e Sinner-Shelton.

Tutte e quattro le semifinali degli Australian Open saranno trasmesse in diretta TV e streaming sui canali Eurosport, che detengono l’esclusiva dei primi due tornei del Grande Slam (Australian Open e Roland Garros, ndr). A questo proposito, ricordiamo che è ancora valida l’offerta di DAZN sul piano Start, in promozione a 7,99 euro per un mese senza vincoli: tra i contenuti inclusi nel piano c’è anche la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con la possibilità quindi di seguire tutti gli incontri rimasti da qui alla fine dello Slam.

Programmazione delle semifinali degli Australian Open

Ecco la programmazione completa in TV e streaming delle semifinali degli Australian Open.

Giovedì 23 gennaio (semifinali torneo singolare femminile)

09.30 Sabalenka-Badosa su Eurosport 1

10.40 Keys-Swiatek su Eurosport 1

Venerdì 24 gennaio (semifinali torneo singolare maschile)

04.30 Djokovic-Zverev su Eurosport 1

09.30 Sinner-Shelton su Eurosport 1

Gli orari delle seconde semifinali, vale a dire Keys-Swiatek giovedì e Sinner-Shelton venerdì, sono da intendersi “non prima di”. L’inizio dei match appena citati dipende infatti dalla durata delle prime semifinali, quindi Sabalenka-Badosa e Djokovic-Zverev.

Detto questo, si può ipotizzare ad esempio che la semifinale tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton possa iniziare qualche minuto più tardi, realisticamente quando qui in Italia saranno passate le 10 del mattino, come già accaduto peraltro con il quarto di finale che ha visto protagonisti lo stesso numero uno del mondo e il padrone di casa Alex de Minaur.

Rimane invece invariata l’offerta di DAZN dedicata agli Australian Open, con il piano Start in promo a 7,99 euro per un mese anziché 14,99 euro. Al termine del mese, l’utente può scegliere liberamente se rinnovare o meno il piano, senza che scatti il rinnovo automatico.

Ricordiamo infine che, oltre alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, il pacchetto DAZN Start include il basket italiano ed europeo (tra cui tutta la Serie A ed Eurolega), il meglio del volley italiano e internazionale (tra cui Superlega e la Serie A femminile), una selezione di partite di NFL, la boxe e la UEFA Women’s Champions League.