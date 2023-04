Autenticazione a due fattori, le aziende italiane la usano poco

L’autenticazione a due fattori è fondamentale ma, purtroppo, molte persone anche non la attivano nonostante si tratti di un’eccellente misura di sicurezza aggiuntiva. Questo problema riguarda anche le aziende, come emerge da un’indagine condotta da Minsait in partnership con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, ripresa da Corriere Comunicazioni. Pronti a scoprire le criticità delle aziende italiane?

L’autenticazione a due fattori serve davvero

Per proteggere i database delle aziende, i dati sensibili dei dipendenti e le attività condotte internamente bisogna sfruttare tutte le misure di sicurezza accessibili, e la 2FA rientra tra le più importanti. I dati, però, parlano chiaro: soltanto il 13% delle organizzazioni fa affidamento a tale sistema, ergo con autenticazione mediante password e biometria – o soluzioni alternative, rigorosamente in coppia.

Soltanto il 2% delle aziende ha implementato sistemi di autenticazione adattiva, quindi capaci di misurare il rischio durante il processo stesso. Inoltre, è emerso che il 19% delle aziende-campione non ha una chiara strategia di identificazione delle vulnerabilità; in altri termini, un’offensiva informatica potrebbe rovinare la società in men che non si dica, cogliendo tutto lo staff di sorpresa.

Se non altro, è positivo notare come l’82% delle organizzazioni utilizzi già soluzioni di backup e recovery per proteggere i dati. O ancora, l’83% delle realtà studiate ha completato i propri progetti di adeguamento al GDPR.

Sergio Scornavacca, direttore Cybersecurity di Minsait in Italia e Amministratore di Net Studio, ha dichiarato: